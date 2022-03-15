Vezirköprü'de 14 Mart Tıp Bayramı konserle kutlandı - Son Dakika

Vezirköprü ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen konserin öncesinde yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde özellikle sağlık çalışanlarının büyük emek verdiğini dile getirdi.

Bu süreçte öğretmenler, imamlar, jandarma ve emniyet mensupları, memurlar, sosyal destek vefa ekiplerinin hep bir arada mücadele ederken en önde sağlık çalışanları bulunduğuna işaret eden Yıldız, "Hepsine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın meslek alanında birtakım beklentileri vardı. Cumhurbaşkanımız da açıklamalar yaptı. İnşallah en kısa sürede sağlık çalışanlarımızın özlük haklarında yapılacak iyileştirmeler hayata geçer." ifadesini kullandı.

Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Osman Karakuş da 14 Mart'ın sadece bir bayram olmadığını, her yıl yenilendığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından hastane personelinin yer aldığı koro ve sonrasında Vezirköprü Türk Halk Müziği Polifonik Korosu sahne aldı.

Programa Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık çalışanları ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.