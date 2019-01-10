Vezirköprü'de 2018 Yılında 291 Trafik Kazası Oldu

Vezirköprü
ilçesinde 2018 yılı trafik bilançosu açıklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Büro Amirliği ile İlçe Jandarma
Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı istatistiklerine göre, ilçede 2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 387 kişi de yaralandı. Polis
sorumluluk bölgesinde 113'ü yaralanmalı, 52'si hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda can kaybı yaşanmazken, 170 kişi yaralandı.
Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 2'si ölümlü, 91'i yaralanmalı, 33'ü hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 217 kişi yaralandı.