Vezirköprü'de 2019 yılı nüfus istatistikleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vezirköprü'de 2019 yılı nüfus istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Vezirköprü'de 2019 yılı nüfus istatistikleri açıklandı

7 saat önce

Vezirköprü ilçesinde 2019 yılı nüfus istatistikleri belli oldu.

Vezirköprü'de 2019 yılı nüfus istatistikleri açıklandı, System.String[]

Vezirköprü ilçesinde 2019 yılı nüfus istatistikleri belli oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürü Halis Bilen, doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve diğer beyanlarla ilgili 2019 verilerini açıkladı.


Verilere göre, Vezirköprü'de geçen yıl 528 kişi vefat etti, bin 501 bebek dünyaya geldi.

İlçe genelinde 696 evlenme işlemi yapılırken, boşanma ise 90 olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki yıl ise evlenme 779 iken, boşanma 89 olarak gerçekleşmişti.


Nüfus müdürlüğünde 17 bin 201 kişi yeni kimlik kartlarını almak için başvuruda bulunurken, 2 bin 294 kişi sürücü belgesini yenileme, bin 53 kişi de yeni sürücü belgesi çıkarmak için başvuru yaptı.

Vezirköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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