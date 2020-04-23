Vezirköprü'de 23 Nisan balkonlarda kutlandı - Son Dakika

Vezirköprü ilçesi Atatürk Mahallesi'nde site sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarda kutladı.

Vatandaşlar balkonlarını bayrak ve balonlarla süsleyerek 23 Nisan'a özel kutlama yaptı.

Site sakinlerinden Hatice Tarkan Doğanay ve Menevşe Yılmaz'ın organize ettiği kutlama programında coşkulu anlar yaşandı.

Site içindeki bazı apartmanların balkonlarına kurulan ses sitemleri ile müzik dinletileri sunulurken, bazı çocuklar da şiir okudu ve enstrümanları ile melodiler çaldı.

Çarşamba'da evler 23 Nisan için süslendi

Çarşamba ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, evlerin camları ve balkonlarını bayrak ve balonlarla süsledi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında eğitim öğretime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının iptal edilmesi üzerine ilçede evde kalan çocuklar, evlerinin balkonlarını ve camlarını Türk bayrakları, balonlar ve hazırladıkları özel süslerle süsledi.