Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı
Son Dakika Güncel Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı

Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı

1 saat önce

Vezirköprü ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı, System.String[]

Vezirköprü ilçesinde Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası kutlamaları sporcuların yürüyüşü ile başladı.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan ve aktif olarak çalışmalarına devam eden sporcuların katıldığı yürüyüş, Adnan Menderes Parkı'nda sona erdi.

Burada kurulan spor branşları tanıtım stantlarında çeşitli gösteriler düzenlendi. Satranç, masa tenisi, kort tenisi, geleneksel okçuluk, güreş ve boks gösterilerine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, "Lider ve karakterli sporcularımızın yetişmesi için üstün gayretler gösteriyor, birçok branşta sporcularımızın elinden tutuyoruz. Amatör Spor Haftası kapsamında da aktif olarak bizlerle çalışmaya devam eden gençlerimizle bir araya gelerek topluma güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Halkımızın da bu etkinliklere eşlik etmesi sporun birleştirici gücünü ortaya koydu." dedi.

Vezirköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'dan Mehmetçiğe moral fotoğrafı
Kadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandı Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:54:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]