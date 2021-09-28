Vezirköprü'de arazi toplulaştırmasına karşı çıkan vatandaşlar eylem yaptı - Son Dakika

Vezirköprü ilçesinde 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma projesine karşı çıkan mahalle sakinleri, eylem yaptı.

Bir süre önce arazi toplulaştırması çalışmalarına Adatepe Mahallesi sakinlerinin karşı çıkması üzerine çalışmalara ara verilmişti.

Çalışmaların yeniden başlaması üzerine mahalle sakinleri, traktörleriyle Hükümet Konağı önünü trafiğe kapattı, ardından belediye önünde eylem yaptı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı olayda vatandaşlar, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile görüşmek istedi. Projeyi istemediklerini ve durdurulması gerektiğini ifade eden mahalle sakinleri, polisle kısa süreli arbede yaşadı.

Belediye binasının camlarının kırıldığı eylem, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu sonlandırıldı. Yaklaşık 7 saat süren olayın ardından arazideki çalışmaların durdurulduğunun öğrenilmesi üzerine eylemciler, yolu trafiğe açtı.