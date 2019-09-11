Vezirköprü'de ayçiçeği alımı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Vezirköprü ilçesinde ayçiçeği alımına başladı.

Ayçiçeği hasadının sürdüğü ilçede KARADENİZBİRLİK'in alım noktasında çiftçiler yoğunluk oluşturdu.

Bu yıl tüccarın alım yapmadığını belirten üreticiler, yoğunluğun bu nedenle yaşandığını ifade etti.

KARADENİZBİRLİK Vezirköprü Kooperatif Müdürü Fenni Çiftçi, kooperatif olarak her zaman üreticinin yanında yer aldıklarını söyledi.

Geçen yıllara göre alım oranında ciddi artış olduğuna işaret eden Çiftçi. "Kooperatif olarak bu süreçte çiftçimizi mağdur etmeden alım işlemlerini hızlıca yapmaya yoğunlaştık." dedi.