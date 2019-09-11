Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de ayçiçeği alımı
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Vezirköprü'de ayçiçeği alımı

1 saat önce

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Vezirköprü ilçesinde ayçiçeği alımına başladı.

Vezirköprü'de ayçiçeği alımı, System.String[]

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Vezirköprü ilçesinde ayçiçeği alımına başladı.

Ayçiçeği hasadının sürdüğü ilçede KARADENİZBİRLİK'in alım noktasında çiftçiler yoğunluk oluşturdu.

Bu yıl tüccarın alım yapmadığını belirten üreticiler, yoğunluğun bu nedenle yaşandığını ifade etti.

KARADENİZBİRLİK Vezirköprü Kooperatif Müdürü Fenni Çiftçi, kooperatif olarak her zaman üreticinin yanında yer aldıklarını söyledi.

Geçen yıllara göre alım oranında ciddi artış olduğuna işaret eden Çiftçi. "Kooperatif olarak bu süreçte çiftçimizi mağdur etmeden alım işlemlerini hızlıca yapmaya yoğunlaştık." dedi.

Vezirköprü, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:36 Kaynak: AA
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