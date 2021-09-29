Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Arazi Toplulaştırması Projesi'ne tepki amacıyla Vezirköprü Belediyesi önünde düzenlenen eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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