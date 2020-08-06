Vezirköprü'de Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak - Son Dakika

Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından yürütülen Vezirköprü Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Projesi çalışmaları sürüyor.

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda Kaymakam Kudret Kurnaz, üreticiler ile bir araya gelerek projenin detaylarını anlattı.

Kurnaz, 820 dönüm alan üzerine kurulacak ve üç etapta gerçekleştirilmesi planlanan Vezirköprü Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yapacak üreticiler için büyük bir yatırım alanı olacağını belirten Kurnaz, Kızılcaören ve Doyran mahalleleri sınırları içerisinde yer alan mera alanında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığından bir heyetin proje alanında inceleme yaptığını, yazdıkları raporda projeye olur verdiklerini aktaran Kurnaz, "Projenin ikinci ve üçüncü etabında ise mera alanının yanında bulunan parseller Vezirköprü Belediyesi tarafından satın alınarak 350 dönüm araziyi de bu alana dahil edeceğiz. Proje alanında entegre et tesisi ve biyogaz enerji üretim tesisi kurulması için yatırımcıya yer verilecek." dedi.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Fişekci, Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüseyin Yılmaz, Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Şahin ile üreticiler katıldı.