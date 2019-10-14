Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Vezirköprü'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Vezirköprü'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

28 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Vezirköprü'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, B.K. (30) ile Ankara'da ikamet eden köylüsü A.Ü. (28) arasında sosyal medya üzerinden tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından ilçeye gelen A.Ü, Saraycık mevkisinde B.K. ile yolda karşılaştı.

İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, A.Ü'yü bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


B.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Vezirköprü, Ankara, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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