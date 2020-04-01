Vezirköprü'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Vezirköprü'de bir mahalle karantinaya alındı
6 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Ovacık Mahallesi'nin karantina altına alındığı duyuruldu.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:57 Kaynak: AA
Son Dakika ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı "Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti