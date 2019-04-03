Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de Çatı Yangını

Vezirköprü'de Çatı Yangını

1 saat önce

Vezirköprü ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Vezirköprü'de Çatı Yangını, System.String[]
Vezirköprü ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde 6 katlı Huzur Apartmanı'nın çatı katında yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı tamamen saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:38 Kaynak: AA

Fazıl Ahmet, Vezirköprü, Güncel
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