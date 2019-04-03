Vezirköprü'de Çatı Yangını
43 dakika önce
Vezirköprü ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Vezirköprü
ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu. Fazıl Ahmet
Paşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde 6 katlı Huzur
Apartmanı'nın çatı katında yangın çıktı.
Kısa sürede çatıyı tamamen saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:48 Kaynak: AA
Yanan Çatıya Damacana ile Müdahale Etmeye Çalıştı
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