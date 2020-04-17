Vezirköprü'de çatı yangını hasara neden oldu - Son Dakika

Yangın sırasında 112 Acil Servis , elektrik ve doğal gaz arıza ekipleri de önlem aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Çevredeki vatandaşların çatıdan duman çıktığını görüp haber vermesi üzerine Yüksel ve ailesi binayı boşalttı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 322. Sokak'ta Hüseyin Yüksel 'e ait 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Vezirköprü ilçesinde bir apartmanın çatısında yangın sonucu hasar oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı

Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı