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Vezirköprü'de cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Vezirköprü'de cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı

03.06.2021 13:21
Vezirköprü'de cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı, System.String[]

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası, Vezirköprü ilçesinde de hayata geçirildi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası, Vezirköprü ilçesinde de hayata geçirildi.

Vezirköprü Adalet Sarayı'nda kampanyanın açılışı dolayısıyla düzenlenen programda, protokol üyeleri kitap bağışında bulundu.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, burada yaptığı konuşmada, Vezirköprü Cezaevi'nde bir kütüphane bulunduğunu belirterek, "Ancak bizim tespitlerimize göre mahkumlar da güncel mevzuatımızı takip etmek istiyor. Kurum ve kuruluşların temsilcilerinden konusu ne olursa olsun, oluşturulacak bir kitap kabul komisyonu ile her kitabı almak istiyoruz. Bu kapsamda kütüphanemizin kitap haznesini genişletmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle farkındalık yaratmak ve daha geniş yelpazeye ulaşmak adına tüm katılımcıların sosyal medya hesaplarından bu kampanyayı duyurmasını diliyorum." dedi.

Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz da ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri için çalışma yürütüldüğünü anlatarak, "İlçedeki tüm kurumlardan ve vatandaşlardan destek bekliyoruz. Ceza infaz kurumlarındaki suça karışmış vatandaşlarımızı ne kadar iyi eğitirsek, ne kadar çok kitap okumalarını sağlarsak eğitilmiş birey olarak toplumdaki yerlerini alacaklarına inancımız tamdır. Bu projeyi önemsiyor ve Vezirköprü Cezaevinde bulunan kütüphaneye 100 kitap bağışlayarak kampanyaya katkıda bulunmak istiyoruz." dile konuştu.

Konuşmaların sonrasında kampanyanın açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi. Programa Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Adem Ulutaş ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Kampanya standının 16 Haziran'a kadar açık olacağı bildirildi.

Vezirköprü'de cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Vezirköprü'de cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Vezirköprü'de cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Vezirköprü'de cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Vezirköprü, Cezaevi, Adalet, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vezirköprü'de cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika


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