Vezirköprü'de fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Vezirköprü ilçesinde Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler ile birlikte fidan dikildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, kuzey yarım kürede ilkbaharın, güney yarım kürede sonbaharın başlangıcı sebebiyle 21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü ilan edildiğine işaret ederek, "21-26 Mart arası da Orman Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda etkinliğimizde 300'ü fıstık çamı, 50'si ceviz fidanı olmak üzere toplam 350 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. İlçemiz genelinde düzenlenen etkinliklerde ise toplam 36 bin 950 fidan bu hafta toprakla buluşacak. Bu etkinliklerde ise fıstık çamı, dış budak, akasya, biberiye, kekik ve ceviz gibi fidan çeşitleri yer alacak. Hafta boyunca okullarımızda sinevizyon gösterilerimiz olacak. Bu gösterimlerde geleceğimizin neferleri olan minik çocuklarımıza fidan dikmeyi öğreteceğiz." dedi.

Kaymakam Halid Yıldız ise Dünya Ormancılık Günü ile Down Sendromu Farkındalık Günü'nün birleştirilerek bir etkinlik düzenlendiğine işaret ederek, "İki ayrı günün birleştirilmesiyle etkinliğimiz daha anlamlı bir hale geldi. Down sendromlu özel kardeşlerimiz de etkinliğimize katıldı. Fidan dikimi hem ormanımızı geliştirme anlamında bir etkinlik oldu aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinde ormanları koruyacak genç kardeşlerimiz ve öğrencilerimiz de yanımızda oldu. Orman bilincini ve farkındalığı artırmak adına daha güzel bir etkinlik oldu." dile konuştu.

Etkinliğe katılan protokol üyeleri ve diğer katılımcılar down sendromlu öğrenciler ile birlikte fidan dikiminin ardından antika eşyaların yer aldığı sergiyi gezdi ve günün anısına fotoğraf çektirdi.

Etkinliğe, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Fişekci, İYİ Parti İlçe Başkanı Salih Gürbüz, orman muhafaza memurları ve öğrenciler katıldı.