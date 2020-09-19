Vezirköprü'de İhtisas Besi Organize Sanayi Projesi - Son Dakika

Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından yürütülen Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Projesi çalışmaları sürüyor.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, üreticiler ile bir araya geldi.

Oruç, Vezirköprü'de 820 dönüm mera alanı üzerine kurulacak ve üç etapta gerçekleştirilmesi planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Projesi'nin yerini belirlediklerini söyledi.

Üreticilerden destek alan Başkan Oruç, projeye başlanıldığı takdirde 2 yıl içerisinde hizmete gireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Besi alanı kurulacak olan bölgeyi inceleyeceğiz. Üreticilerimizden olumsuz yanıt alırsak bu proje zaten yapılmayacak. Ayrıca yerleşim yerlerine ve sağlık kuruluşlarına mesafesi de ilk değerlendirmelere göre uzak mesafede uygun görünüyor."

Toplantıya Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile üreticiler katıldı.