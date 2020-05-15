Vezirköprü'de ihtiyaç sahibi kişinin evi boyanıp temizlendi - Son Dakika

Vezirköprü'de ihtiyaç sahibi kişinin evi boyanıp temizlendi

Vezirköprü'de harabe bir evde yaşayan kişiye, Türk Kızılay tarafından yardım eli uzatıldı.

Vezirköprü'de harabe bir evde yaşayan kişiye, Türk Kızılay tarafından yardım eli uzatıldı.

Türk Kızılay Vezirköprü temsilciliği ekipleri, yardıma muhtaç olduğu bilgisi üzerine Elaldı Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Ceylan'ın evine gitti. Ceylan'ın öncelikle evindeki eşyalar boşaltılarak boya yapıldı. Yapılan temizliğin ardından ev, temiz bir ortama kavuşturuldu. Türk Kızılay Vezirköprü Koordinatörü Bekir Kurtoğlu, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yardım etmek için çalıştıklarını belirterek, "Kızılay'ın yardım elini tüm muhtaç vatandaşlarımıza uzatmaya çalışıyoruz." dedi. Ceylan ise Türk Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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