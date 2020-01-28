Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtça Mehmet Vergi yönetimindeki 55 RU 867 plakalı otomobil, Vezirköprü- Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde aynı yönde seyreden Adem Avcı'nın kullandığı 06 BA 2010 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan ve Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Vergi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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