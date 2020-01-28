Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtça Mehmet Vergi yönetimindeki 55 RU 867 plakalı otomobil, Vezirköprü- Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde aynı yönde seyreden Adem Avcı'nın kullandığı 06 BA 2010 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan ve Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Vergi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşanmak istediği eşi tarafından darp edilen kadın ağır yaralandı
Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı Manisa'daki deprem anında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:05:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]