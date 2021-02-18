Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hıdır Köme (81) idaresindeki 55 ASB 53 plakalı otomobil, Vezirköprü- Havza kara yolu yeni hastane kavşağında İbrahim Sandık (44) yönetimindemi 55 AEP 68 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 55 AEP 68 plakalı otomobil yolun kenarında bulunan bahçe duvarına çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücüler, Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika