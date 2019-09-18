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Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı

1 saat önce

Vezirköprü ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Vezirköprü ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Fazıl Mustafa Paşa İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve gösteriler sundu.

Kaymakam Kudret Kurnaz, burada yaptığı konuşmada, velilerden kitap okumaya önem vermelerini istedi.

Her velinin takip ettiği bir televizyon dizisinin mutlaka bulunduğuna dikkati çeken Kurnaz, "Bu dizilere haftanın belirli günlerini ayırıyorsunuz. Televizyon izlemeyin demiyorum ama haftanın 7 gününe de bir dizi koymayın. En azından haftanın 2-3 gününde akşamları okuma günü olarak belirleyin. Siz televizyonun başındayken çocuğunuza 'oku' demenizle maalesef o çocuk okumuyor. Sizler elinize bir kitap alarak onlara rol model olun." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan ise ilçede bin 47 derslikte okul öncesinde bin 177, ilkokulda 5 bin 878, ortaokulda 6 bin 963, liselerde 5 bin 657, açık lisede 4 bin 998, açık ortaokulda 640, rehabilitasyon merkezlerinde ise 940 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü anlattı.

Bu yılı Akademik Başarı Yılı ilan ettiklerini dile getiren Demircan, "Öğrencilerimizin akademik düzeyi, Samsun Gelişim İzleme Sistemi (SAMGİS) ile her zaman takip altında olacak." dedi.


Program, birinci sınıf öğrencilerine "hoşgeldin" çiçeği verilmesi ve temsili okul zilinin çalınmasıyla sona erdi.

Programa Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Karademir, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, Fazıl Mustafa Paşa İlkokulu Müdürü Azim Arslan, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt ile okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vezirköprü, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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