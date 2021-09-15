Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Vezirköprü'de İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Kaymakam Halid Yıldız, kutlama programında yaptığı konuşmada, 2021-2022 eğitim öğretim yılını başarılı şekilde geçireceklerine inandığını söyledi.

Kovid-19 salgını gölgesinde yaklaşık 2 yıl kadar zor bir zaman geçirdiklerini belirten Yıldız, "İnşallah bundan sonra yüz yüze eğitime bütün şartları zorlayarak devam edeceğiz." dedi.

İlçede Kovid-19 aşılama oranına değinen Yıldız, "İkinci doz aşılamada ilçe olarak biraz alt seviyelerdeyiz. Velilerimizden ricamız, ikinci doz aşılama konusuna biraz daha hassasiyet göstermeleri ki eğitim ve ekonomi gibi çok önemli iki lokomotif yürüyebilsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği tarafından Bahçekonak Mahallesi Genç Folklor Ekibi, zeybek ve halk oyunları gösterilerini sunuldu.

Ardından 4'üncü sınıf öğrencileri, 1'inci sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Kutlama programı, temsili ders zilinin çalınmasıyla sona erdi.

Programa Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile velileri katıldı.