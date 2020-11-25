Vezirköprü'de kadına yönelik şiddet masaya yatırıldı - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Vezirköprü ilçesinde toplantı düzenlendi ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Kaymakamlık Toplantı salonunda Kaymakam Kudret Kurnaz başkanlığında izleme, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda kadına yönelik şiddetle ilgili lçede 2020 yılı içinde yapılan faaliyetler ve eğitimler görüşüldü.

Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammed Ertutar, toplantıda yaptığı sunumda, yönelik şiddetle ilgili il genelindeki durumu aktardı.

Toplantı sonrasında Köprülü Mehmet Paşa Parkı alanında stant kuran İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Kadın Destek İhbar Hattı (KADES) hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

63 kadına yapılan bilgilendirmede dağıtılan broşürler ile KADES uygulaması hakkında ve Kadını ve Aileyi Koruma Hakkındaki Kanun ile ilgili rehberlik ve bilgilendirme hizmeti verildi.

Toplantıya Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi Halil Kanat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Ahmet Akdoğan, İlçe Müftülüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı.