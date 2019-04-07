Vezirköprü'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
58 dakika önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Samsun
'un Vezirköprü
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Vezirköprü istikametine giden 57 AP 988 plakalı Hayri Aktaş (43) yönetimindeki otomobil devrildi.
Kazada, sürücü Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Recep Zengin
(39), Halime Aktaş (43) ve Hayrunnisa Aktaş (7) yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak 112 Acil Servis
ambulansı ile Vezirköprü Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Sürücü Aktaş'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:33 Kaynak: AA
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