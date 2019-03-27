Vezirköprü'de Kitap Okuma Etkinliği

55. Kütüphane Haftası kapsamında Vezirköprü ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

55. Kütüphane Haftası kapsamında Vezirköprü ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleştirildi.



Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsmet Güner, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte kitap okundu.





Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Fahrettin Çakmaklı, kütüphanelerinde 37 bin 159 kitap bulunduğunu, 10 bin 811 de üyeleri olduğunu söyledi.



Bu eğitim öğretim yılında aylık ziyaretçi sayılarının 500 ila 800 arasında değiştiğini belirten Çakmaklı, Vezirköprü Çocuk Kütüphanesinde ise bin 857 kitap bulunduğunu, 581 de üyesi olduğunu kaydetti.

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