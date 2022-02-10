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Vezirköprü'de lise öğrencileri sigara bağımlılığına karşı uyarıldı - Son Dakika

Vezirköprü'de lise öğrencileri sigara bağımlılığına karşı uyarıldı

10.02.2022 11:51
Vezirköprü'de lise öğrencileri sigara bağımlılığına karşı uyarıldı

Türk Kızılay Vezirköprü Temsilciliğince lise öğrencilerine yönelik sigara bağımlılığı hakkında program düzenlendi.

Türk Kızılay Vezirköprü Temsilciliğince lise öğrencilerine yönelik sigara bağımlılığı hakkında program düzenlendi.

Yeşilay Samsun Şubesi ile Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Atatürk İş Merkezi salonunda gerçekleştirilen programda Yeşilay Samsun Şube Başkanlığı psikoloğu Figen Algül Hasdemir, sigara bağımlılığı ve zararları hakkında bilgi verdi.

Bazı öğrencilerin ceza alma pahasına gizli köşelerde sigara içmeye çalıştığını belirten Hasdemir, "Bu bağımlılık ile mücadele etmeye çalışıyoruz. 'Hayır' demeyi öğretmeye çalışıyoruz. Sigaranın zararlarını, vücutta meydana getirdiği hasarları ve sebep olduğu hastalıkları anlatıyoruz." dedi.

Elektronik sigara ve nargile konusunda da uyarılarda bulunan Hasdemir, "Özellikle pandemi döneminde nargile birden fazla kişi tarafından kullanıldığı için daha çok riskli ve zararlı. Elektronik sigara da aynı şekilde. 'Bir kereden bir şey olmaz' demeyin. Size teklif edenlere, 'Hayır' diyebildiğinizde bu zehirden uzak kalırsınız." diye konuştu.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, Türk Kızılay Vezirköprü Koordinatörü Bekir Kurtoğlu ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Vezirköprü, Hisarcık, Sigara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vezirköprü'de lise öğrencileri sigara bağımlılığına karşı uyarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vezirköprü'de lise öğrencileri sigara bağımlılığına karşı uyarıldı - Son Dakika
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