Vezirköprü'de mütevelli heyetine 2 muhtar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vezirköprü'de mütevelli heyetine 2 muhtar - Son Dakika

Vezirköprü'de mütevelli heyetine 2 muhtar

6 saat önce

Samsun'un Vezirköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetinde görev alacak olan 2 muhtar seçimle belirlendi.

Vezirköprü'de mütevelli heyetine 2 muhtar, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetinde görev alacak olan 2 muhtar seçimle belirlendi.


Belediye Kültür Merkezinde yapılan seçim için 5 muhtar yarıştı. Sandık başkanlığını Ahmet Akdoğan'ın yaptığı mütevelli heyeti için yapılan seçimde Ömer Saraçoğlu, Sezgin Mutlu, Bayram Zorlu, Ömer Akça ve Rasim Delioğlu aday oldu. Yapılan seçim sonunda Ömer Saraçoğlu 71, Sezgin Mutlu 65, Bayram Zorlu 47, Ömer Akça 43, Rasim Delioğlu 34 oy alırken 6 oy geçersiz sayıldı. Yapılan seçimde 71 oy alan Ömer Saraçoğlu ile 65 oy alan Sezgin Mutlu mütevelli heyetinde görev almaya hak kazandılar. Seçim sonrası Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğinde toplanan muhtarlara hitaben bir teşekkür konuşması yapan Ömer Saraçoğlu ve Sezgin Mutlu adil ve hakkaniyetli davranılması gereken bir göreve talip olduklarını, ihtiyacı ve muhtaç olanın yanında olacaklarını belirterek kendilerini bu göreve layık gören muhtarlara teşekkür ettiler.


Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Şerif Kaşcı, seçimin demokratik bir ortamda huzur içinde geçtiğini belirterek göreve seçilen muhtarlara başarılar diledi. Konuşmaların ardından yemek ikramında bulunuldu. - SAMSUN

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:23 Kaynak: İHA
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