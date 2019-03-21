Vezirköprü'de Nevruz Bayramı Kutlandı

Vezirköprü ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vezirköprü ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Baharın başlangıcı kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı, Vezirköprü Mirza Çalışkan İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.





Bayram havasında geçen etkinlikte veli ve öğrenciler tarafından kermes düzenlendi. Stantlarda yerini alan yiyecekler, öğrenciler tarafından satışa çıkarıldı.



Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.





Etkinliğe Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Güner ile okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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