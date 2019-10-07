Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de öğrencilerden çevre temizliği
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Vezirköprü'de öğrencilerden çevre temizliği

1 saat önce

Vezirköprü ilçesinde öğrenciler sokak temizliği yaptı.

Vezirköprü'de öğrencilerden çevre temizliği, System.String[]

Vezirköprü ilçesinde öğrenciler sokak temizliği yaptı.

Narlısaray Ortaokulu öğrencileri, okul çevresi ve sokaklarındaki sigara izmaritinden naylon poşete, pet şişeden gıda ambalajına kadar tüm atıkları topladı.

Sosyal bilgiler öğretmeni Hatice Koçyiğit rehberliğinde, "Temiz insan, temiz çevre" sloganı ile yapılan etkinlikte öğrenciler vatandaşları çevreye duyarlı olmaya çağırdı.


Okul Müdürü Mehmet Yaman, temizliğin medeniyet göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Doğayı kirleterek gelecek neslin yaşama hakkını gasp ediyoruz. Çevreye atılan her pil, naylon poşet, plastik maddeler doğada erimeyen atıklardır. Bize sonradan hayatımızı tehdit eden varlıklar olarak geri dönecek. Bu yüzden doğamızı korumalı ve bu bilinci aşılamak zorundayız." dedi.

Narlısaray, Vezirköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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