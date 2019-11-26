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Vezirköprü'de Öğretmenler Günü etkinliği

6 saat önce

Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Vezirköprü'de Öğretmenler Günü etkinliği, System.String[]

Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.


Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Vezirköprü'de görev yapan en genç öğretmen Filiz Er ve emekli olan öğretmenler adına Öğretmen Arslan Ağca yaptıkları konuşmada öğretmenlik mesleğinin kutsallığına dikkat çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı.

Konuşmaların sonrasında şiirler okundu ve öğrenciler tarafından hazırlanan "Öğretmen" adlı tiyatro gösterisi sunuldu.

"Benim Adım Öğretmen" adlı işaret dili gösterisi ile devam eden programda oratoryo gösterisi sunuldu.


Program emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi ve çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.


Kutlama programına, Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Vezirköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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