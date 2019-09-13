Vezirköprü'de okul servisleri denetlendi

Vezirköprü ilçesinde eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla jandarma trafik ekipleri, okul servislerinde denetim yaptı.

Okul güzergahında servisleri durduran İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri, öğrencileri ve şoförleri trafik kurallarına uymaları ve özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.



Ekipler, denetimlerde şoförlerin zorunlu belgeleri, araçların emniyet kemeri, dur ve okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç, dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, yangın tüpü, ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrol yaptı.

Uygulama sonrası yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek.