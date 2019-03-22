Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de Orman Haftası Etkinliği

Vezirköprü'de Orman Haftası Etkinliği

56 dakika önce

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Vezirköprü'de Orman Haftası Etkinliği, System.String[]
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Narlısaray Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından gösteriler düzenlendi, fidan dikimi yapıldı.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, burada yaptığı konuşmada, dünya ormanlarına gerekli önemin verilmediğinin görülmesi üzerine kuzey yarım kürede ilkbaharın, güney yarım kürede ise sonbaharın başlangıcı sayılan 21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü olarak kabul edildiğini söyledi.

Türkiye'nin de 1975 yılından bu yana ağaç sevgisini yaymak ve yarının ümidi genç dimağlara yerleştirmek için Orman Haftası ve Dünya Ormancılık Günü'nün kutlandığını aktaran Irmak, "Ülkemizin orman alanı yaklaşık 22 milyon hektardır. Ülke topraklarının yüzde 27,2'si ise ormanlarla kaplıdır. Ormanlarımızın yüzde 51'i verimli orman niteliğindedir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikildi.


Programa Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:09 Kaynak: AA

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