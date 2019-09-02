Vezirköprü'de otomobil devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Vezirköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:00 Kaynak: AA
Vezirköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamza Köroğlu (22) yönetimindeki 55 NL 845 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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