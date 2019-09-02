Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de otomobil devrildi: 1 yaralı
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Vezirköprü'de otomobil devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Vezirköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Vezirköprü'de otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Vezirköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza Köroğlu (22) yönetimindeki 55 NL 845 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İstanbul Caddesi, Vezirköprü, Köroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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