Vezirköprü'de Otomobil ve Traktör Galerilerinin Yer Alacağı Sitenin Temeli Atıldı

Vezirköprü ilçesinde kurulacak olan Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi'nin temeli atıldı.

Vezirköprü ilçesinde kurulacak olan Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi'nin temeli atıldı.



Kuruçay Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan arazi üzerinde kurulacak Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi'nin temel atma töreninde konuşan Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi Kooperatifi Başkanı Adnan Menderes Aksöz, 25 bin metrekare alana kurulacak sitenin içinde iş yerleri ve sosyal alanlar bulunacağını söyledi.



Aksöz, inşaatın 18 ayda tamamlanmasının planlandığını ifade ederek, "Galericiler sitesinde 70 adet iş yeri, 2 bin metrekare sosyal alan içinde ekspertiz istasyonu, noter, kafeterya, restoran ve yönetim ofisi ile birlikte toplamda 20 bin metrekare kapalı alanımız olacak. Galerici esnafımız burada çağımıza yakışır şekilde çevre ilçe ve illere hizmet verecek." dedi.



Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de imar çalışmalarının belediye tarafından yapıldığını belirterek, "Burası tarım arazisiydi. Belediye olarak imar düzenlemelerini yaptık ve Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesini yapacak kooperatif yönetimine teslim ettik. İnşallah 18 ay sonra açılışını yaparak ilçe merkezindeki galerici esnafımızı buraya taşıyacağız." diye konuştu.



Temel atma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Dursun Gülünay, CHP Vezirköprü Belediye Başkan Adayı Onur Bayburtlu, kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplu kuruluşu temsilcileri, galerici esnafı ve vatandaşlar katıldı.

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