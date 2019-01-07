Vezirköprü'de "Özel" Öğrencilere Özel Trafik Eğitimi

Vezirköprü
ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde engellilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.
Gönüllü trafik eğitmeni Muhammet Ali
Cerrahoğlu tarafından başlatılan "Minik Kalplere Eğitim" projesi kapsamında Vezirköprü ilçesinde engelli öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Trafik ile ilgili bilmece, eğlenceli oyun ve yarışmalar eşliğinde verilen eğitim, böylece eğlenceli hale getiriyor.
Yaşları 7 ila 12 arasında değişen 30 öğrencinin katıldığı eğitimde acil durum araçlarının siren sesleri ve öğrenci servisinde uyulması gereken kuralları anlatan Cerrahoğlu, trafik ışıkları, yaya kaldırımlarında yürüme, karşıdan karşıya geçme ve trafik levhaları ile ilgili bilgi verdi.
Cerrahoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesinin toplumsal bilinci artıracağına işaret etti.
Engelli öğrencilere verilen eğitimin diğer okuldaki öğrencilere göre daha önemli olduğunu belirten Cerrahoğlu, "Özellikle bu öğrencilerimizin durumu trafikte daha önemli ve öncelikli. Onlar için trafiği kolaylaştırmak ve engelleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Sürücü olsun, yaya olsun hiç fark etmiyor. Bu özel insanlarımıza hayatı kolaylaştırmak için duyarlı davranılmalı." dedi.
Eğitimin ardından Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşenur Öztürk tarafından Cerrahoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür plaket verildi.