Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi
Son Dakika Güncel Vezirköprü'de 'Peygamberimiz ve Aile' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Vezirköprü'de "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi

6 saat önce

Vezirköprü ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.

Vezirköprü'de

Vezirköprü ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.


Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şahin konuşmacı olarak katıldı.

İlçe Müftüsü Ali Erbaş, Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi Haftası'nın Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında çok güçlü ve köklü bir yere sahip olduğunu söyledi.

Erbaş'ın Şahin'e hediye sunumunun ardından sona eren konferansa Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Diyanet-Sen Vezirköprü temsilcileri ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı
Alman basını, ABD görüşmesiyle ilgili Erdoğan'ı överken Trump'ı yerden yere vurdu Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 00:36:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]