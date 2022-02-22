Vezirköprü'de Rehberlik Araştırma Merkezi açıldı - Son Dakika

Vezirköprü Mustafa Tunç İlkokulu bünyesinde Vezirköprü Rehberlik Araştırma Merkezi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, nüfus yoğunluğu, iki özel eğitim okulunun ve özel eğitim öğrencilerine hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinin bulunması ile ilçeye en yakın rehberlik araştırma merkezinin Havza'da olması nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmasından dolayı ilçede merkeze ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, il ve ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, koordineli şekilde yürütülmesi, hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık özel eğitim konularında ailelere ücretsiz hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezinin Vezirköprü ilçesinde açılmasıyla birlikte faaliyet gösterecek.

Öte yandan Samsun'da daha önce İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Havza ilçelerinde bulunan rehberlik araştırma merkezi sayısı Vezirköprü Rehberlik Araştırma Merkezi'nin açılmasıyla altıya yükseldi.