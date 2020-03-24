Vezirköprü'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika

Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayanlar, polis tarafından uyarılarak evlerine götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi

1 gün önce "Bu da bize hayırlı olsun" diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti