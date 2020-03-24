Vezirköprü'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vezirköprü'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika

Vezirköprü'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

6 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayanlar, polis tarafından uyarılarak evlerine götürüldü.

Vezirköprü'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayanlar, polis tarafından uyarılarak evlerine götürüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak polis otosuyla evlerine bırakıldı.

Yaşlıları evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran polis memurları, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının evlerinde ekiplerce karşılanacağını belirtti.

Vezirköprü, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:12 Kaynak: AA

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