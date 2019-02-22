Vezirköprü'de Sosyal Hizmet Merkezi Açıldı

Vezirköprü ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan sosyal hizmet merkezi, hizmet vermeye başladı.

Vezirköprü ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan sosyal hizmet merkezi, hizmet vermeye başladı.





Esentepe Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki bir binada hizmet veren Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezinde, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin sosyal hizmet işlemleri ve takibi gerçekleştirilecek.





Merkezde 7 personel bulunuyor.



Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammed Ertutar, yeni açılan merkezde vatandaşların sosyal imkanlardan en iyi şekilde yararlanmaları için hizmet vereceklerini söyledi.



Ertutar, "İhtiyaç sahiplerini tespit ederek sosyal hizmet müdahalesini ve takibini gerçekleştirilmek, çocuk, genç, kadın, erkek, özürlü, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetlerle rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde vermek, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği içinde bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet kuruluşu olarak 100 bin nüfuslu Vezirköprü ilçesine hizmet vermeyi planlıyoruz." dedi.

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