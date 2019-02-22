Vezirköprü'de Taşımalı Eğitim Gps ile Takip Edilecek

Vezirköprü ilçesinde kırsal mahallelerden öğrenci taşıyan okul servislerine GPS sistemi kuruldu.

Vezirköprü ilçesinde kırsal mahallelerden öğrenci taşıyan okul servislerine GPS sistemi kuruldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan takip sisteminde okul servisleri adım adım izlenecek.



Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının erişimine de açık olan GPS sistemiyle okul servisleri gözetim altında tutulacak.



Vezirköprü'de 550 okul servisiyle sağlanan taşımalı eğitimde araçların tamamına kurulan sistemde güzergahlardaki hareketleri ve hızlarının anlık olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kontrol ve takibi yapılacak.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, taşımalı eğitimde öğrencilerin ve ulaşımın güvenliği için GPS sisteminin kurulduğunu belirterek, iş birliği içinde olan kurumlara ve taşımayı sağlayan yüklenici firmalara çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

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