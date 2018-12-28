Vezirköprü'de TOKİ Konutlarının Kuraları Çekildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Vezirköprü Belediyesi iş birliğinde yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesinde kuralar çekildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Vezirköprü Belediyesi iş birliğinde yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesinde kuralar çekildi.





Nalbantlı Mahallesi'nde yapılan 2+1 ve 3+1 konutlarının kura çekimi, Atatürk İş Merkezinde gerçekleştirildi.



Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, burada yaptığı konuşmada, hak sahiplerinin yüzde 75'inin rızası ile kentsel dönüşüm projesine başlandığını söyledi.



Yaklaşık 6 yıl önce hak sahipleri ile görüşmelerinin başladığını belirten Edis, "Çok sorunlu süreçler de geçirdik ama işin sonuna yaklaştık. Bugün 249 hak sahibinin kurasını noter huzurunda çekiyoruz. Kentsel dönüşüm projemizde inşaat devam ediyor. İnşallah 2019 yılı kasım ayına kadar tamamen bitecek ve anahtar teslimini gerçekleştireceğiz." dedi.





TOKİ Kentsel Dönüşüm Dairesi Şube Müdürü Mustafa Bakır da Türkiye genelinde 150'nin üzerinde kentsel dönüşüm projesine devam ettiklerini anlattı.



Farklı illerde 140 binin üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında konut ürettiklerini, üretmeye de devam ettiklerini dile getiren Edis, "Bunlardan 504'ü Nalbantlı Mahallesinde yapımına devam ettiğimiz konutlardır. Kaba inşaatları bitti. Artık ince işçilikler ve detaylar çalışılacak." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından 504 konutun yapıldığı Nalbantlı Mahallesi'nde 240 konut için kura çekimi yapıldı.



Nalbantlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutların yanı sıra 2 sosyal tesis, 5 iş merkezi ve 16 iş yerinin yanı sıra park ve yeşil alanlar yer alıyor. Hak sahiplerinin konutlarının dışında kalan 264 konut ise gelecek yıl ön başvuruları alınarak satışa çıkarılacak.



Kura çekimine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt ile vatandaşlar katıldı.

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