Vezirköprü'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Vezirköprü'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

24.04.2022 15:56
Vezirköprü'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kapalıeşme Mahallesi'nde arazide çalışan Yusuf Tüysüzoğlu'nun (59) kullandığı 19 UN 121 plakalı traktör devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Tüysüzoğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tüysüzoğlu burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Traktör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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