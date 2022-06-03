İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde S.T. ve N.S. isimli şahısların il merkezinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şahısların evlerinde yapılan aramalarda 127 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Hisarcık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Vezirköprü'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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