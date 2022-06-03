Vezirköprü'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Vezirköprü'de uyuşturucuya geçit yok

03.06.2022 16:15
Vezirköprü'de uyuşturucuya geçit yok

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından 127 adet sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından 127 adet sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde S.T. ve N.S. isimli şahısların il merkezinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şahısların evlerinde yapılan aramalarda 127 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Vezirköprü Adliyesi'nde hakimlikçe tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı
Kaynak: İHA

Vezirköprü, Hisarcık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vezirköprü'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:17 3 aylık bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan adam cezaevinde intihar etmişti! Bebeğin otopsi raporundan çıkan gerçek her şeyi ortaya koydu
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:32:16. #1.12#
SON DAKİKA: Vezirköprü'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement