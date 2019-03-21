Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de Vatandaşlara 10 Bin Fidan Dağıtıldı

Vezirköprü'de Vatandaşlara 10 Bin Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

SAMSUN(AA) - Vezirköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan verildi.

Vezirköprü'de Vatandaşlara 10 Bin Fidan Dağıtıldı, System.String[]
SAMSUN(AA) - Vezirköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan verildi.


Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünün 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Adnan Menderes Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 10 bin karaçam, sarıçam, defne, mavi selvi ve kara selvi fidanı verildi.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait araçların kasalarında getirilen fidanlar, vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:41 Kaynak: AA

21 Mart, Orman İşletme Müdürlüğü, Vezirköprü, Güncel
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