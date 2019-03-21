Vezirköprü'de Vatandaşlara 10 Bin Fidan Dağıtıldı
1 saat önce
SAMSUN(AA) - Vezirköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan verildi.
SAMSUN(AA) - Vezirköprü
ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan verildi.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünün 21 Mart
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Adnan Menderes
Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 10 bin karaçam, sarıçam, defne, mavi selvi ve kara selvi fidanı verildi.
Orman İşletme Müdürlüğüne ait araçların kasalarında getirilen fidanlar, vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:41 Kaynak: AA
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