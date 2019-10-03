Vezirköprü'de yüzme bilmeyen kalmayacak

Vezirköprü Belediye Başkanlığı ile Vezirköprü Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü arasında "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi protokolü imzalandı.



Belediye Başkanlığında gerçekleşen törende Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar protokol imzaladı.

Edis, törende yaptığı konuşmada protokolün iki yıl süreceğini belirterek, "İlçemizdeki yüzme bilmeyen ilkokul 4.sınıf, lise ve üniversite öğrencileri, memurlar, esnaflar ile 13 yaş üstü tüm halkımız için yüzme kursları planlayacağız." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde açılacak yüzme kurslarına belediye bünyesinde bulunan yüzme havuzunu da tahsis edeceklerini dile getiren Edis, şunları kaydetti:

"Amacımız halkımızın yüzme sporuna bakış açısının gelişmemesi neticesinde, ulusal ve uluslar arası düzeyde yüzme branşında hedeflediğimiz başarıya ulaşmak, halkın yüzme sporuna olan ilgisinin artmasını sağlamak, yüzme sporcusu ile veli arasındaki bağı güçlendirmektir. Bunun yanı sıra her yıl yaşanan boğulma vakalarının da önüne geçmeyi amaçlıyoruz."

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar da antrenörler aracılığıyla verilecek 8 saat eğitimin ardından katılımcılara sertifika verileceğini söyledi.

Kurslarda tespit edilecek yetenekli sporcuların yüzme kulübüne alınarak müsabakalara katılacağını ifade eden Uyar, "5 bin kişiye yüzme eğitimi verilmesi planlanan proje kapsamında kayıtlar her ayın 1 ile 7'si arasındaki günlerde yapılacak. Kurs 07 Ekim tarihinde başlayacak." diye konuştu.