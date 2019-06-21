Son Dakika Haberleri: Vezirköprü hakimlerine veda yemeği
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Vezirköprü hakimlerine veda yemeği

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile tayini çıkan Vezirköprü hakimleri için veda yemeği düzenlendi.

Vezirköprü hakimlerine veda yemeği, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile tayini çıkan Vezirköprü hakimleri için veda yemeği düzenlendi.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen veda yemeği Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yemeğe Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melih Cöhce, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye müdürleri ile personeli katıldı.

Yapılan konuşmanın ardından tayini çıkanlara plaket ve hediyeleri verildi.

Kararnameye göre Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melih Cöhce, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Vezirköprü Hakimi Abdullah Tok, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Vezirköprü Hakimi Ramazan Geylani, Van Hakimliğine, Vezirköprü Hakimi Esra Zolan Tok, Iğdır Hakimliğine atandı.
Hakimlerin yanı sıra Vezirköprü Denetimli Serbestlik Müdürü İbrahim Baysal da Şanlıurfa Viranşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kadrosuna görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:43 Kaynak: AA
Vezirköprü, Güncel
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