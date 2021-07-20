Üye Girişi
Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor - Son Dakika

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor

20.07.2021 10:13
Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor, System.String[]

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor Asırlık geleneklerini devam ettiren kadınlar ekonomiye katkı sağlıyor Samsun Vezirköprü Halk Merkezi'nde "cicim" dokuma tekniği ile üretilen kilimler dünyaya pazarlanıyor.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor

Asırlık geleneklerini devam ettiren kadınlar ekonomiye katkı sağlıyor

SAMSUN - Samsun Vezirköprü Halk Merkezi'nde "cicim" dokuma tekniği ile üretilen kilimler dünyaya pazarlanıyor. Asırlık gelenekleri devam ettirerek kilim dokuyan kadınlar ekonomiye katkı sağlıyor.

Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı kalan Halk Eğitim Merkezi kursları vakaların azalması ve aşılama oranın artmasıyla tekrar faaliyete geçti. Vezirköprü Halk Eğitim Merkezinde ise dokuma kursu yoğun bir katılımla tekrar açıldı. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş cicim dokuma tekniği ile üretilmiş kilimleri sipariş üzerine tekrar dokuyan kadınlar Türkiye'nin bir çok şehrine ve yurt dışına gönderiyor. Kişilerin isteklerine göre farklı desen ve renklerde üretilen kilimler tekrardan rağbet görmeye başladı.

Kurslar hakkında bilgi veren Vezirköprü Halk Merkezi'nde Usta Öğretici Selma Kavaklı "Buradaki kursumuzun amacı unutulmaya yüz tutmuş ürünleri gün yüzüne çıkarmak ve bu ürünleri yeni nesile, tüm dünyaya tanıtmaktır. Vezirköprü ilçemize ait kilimimiz dokuma tekniği cicim dokumadır. Kendimize ait yöresel desenlerimiz vardır. Aslında her evde var bu kilimlerden fakat bu kilimler artık sandıklarda kalmış kenarda köşede kalmış atıl bir şekilde duruyordu. Biz bunları gün yüzüne çıkardıktan sonra Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya başladık. Bu durumda Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya'nın inanılmaz bir katkısı var. Bize öyle bir fırsat sundu ki evimizdeki gibi hissettik. Müşterilerimizin isteğine göre dokuyoruz. Ürünlerimizde kullanılan malzemeler saf yün, kök boyadır. Bütün her şeyi organiktir. Yurt dışına da sipariş yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürümüzün sayesinde bir yatırımcıyı da ulaştık. Buraya bir atölye açıyor. Bu durum kadınlarımıza da iş imkanı oldu. İnanıl bir şekilde amaçlarımıza kısa bir şekilde ulaştık. Kilim 1 metrekaresini dokuması 15 gün kadar sürüyor. Çünkü cicim dokuma tekniği. Her tel ayrı şekilde işleniyor. Çözgüyü hazırlamamız bir günümüzü alıyor. Daha düz klasik desenler biraz daha kısa sürebiliyor. Türkler her gittiği yerde bu kültürü bıraktığı için her yerin bir dokuması vardır. Bizim bu kilimimiz coğrafi işaret belgesi almıştır" dedi.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor
Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor
Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor
Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor

Halk Eğitim Merkezi, Vezirköprü, Pandemi, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim 09:52 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz 09:41 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz Sahibinin elinden kurtulan dana markete daldı! O anlar güvenlik kamerasında 08:51 Sahibinin elinden kurtulan dana markete daldı! O anlar güvenlik kamerasında
Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı 00:30 Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu 22:35 Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı 22:10 Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı
Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı 20:13 Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti 18:10 Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti

Son Dakika Haberleri
09:57 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı yayımladı, bu kez mesajı aşı olanlara
09:51 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
09:40 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:16 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı yayımladı, bu kez mesajı aşı olanlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı yayımladı, bu kez mesajı aşı olanlara         
09:58
Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı         
09:46
160 kilogramlık Honamlı keçileri, kurban pazarının gözdesi oldu 160 kilogramlık Honamlı keçileri, kurban pazarının gözdesi oldu         
09:03
Erdoğan'dan Kıbrıs gezisinde kendisine eşlik eden Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Derdimiz birlikteliği sağlamak Erdoğan'dan Kıbrıs gezisinde kendisine eşlik eden Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Derdimiz birlikteliği sağlamak         
07:36
2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı         
22:56
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı         
18:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı         
17:35
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti         
15:58
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 10:20:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement