Vezirköprü İlçe Müftüsü Ali Erbaş ilçeye veda etti - Son Dakika

Vezirköprü İlçe Müftüsü Ali Erbaş ilçeye veda etti

01.02.2021 15:41
Vezirköprü İlçe Müftüsü Ali Erbaş ilçeye veda etti, System.String[]

Tokat'ın Turhal İlçe Müftülüğüne atanan Vezirköprü Müftüsü Ali Erbaş, ilçeye veda etti.

Tokat'ın Turhal İlçe Müftülüğüne atanan Vezirköprü Müftüsü Ali Erbaş, ilçeye veda etti.

Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda İlçe Müftülüğü aylık toplantısında din görevlileri ile bir araya gelen Erbaş, görev süresinin 25 Ocak'ta sona erdiğini söyledi.

Turhal'daki görevine 8 Şubat'ta başlayacağını belirten Erbaş, "Vezirköprü'de en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Bunlardan biri Mehmet Öztürk müftümüz zamanında başlayan ve bitirilmesi bize nasip olan Hafızlık Kur'an Kursumuzdur. Burada en büyük etken Vezirköprü'nün hayırsever halkıdır. Onların bağışları sayesinde sizlerin de desteği ile bu kursumuzu bitirdik." dedi.

Katılımcılardan helallik isteyen Erbaş, "Görev süremiz boyunca biz sizlerden memnunduk. Bunun yanında sendikalarımız da vardı. Hiçbir zaman o sendikanın üyesi, bu sendikanın üyesi diye kimseyi değerlendirmedik. Kimin hakkı ne ise onu vermeye çalıştık. Hepsi sizlere hizmet etmek için görevliler. O yüzden vicdanımız rahat. Hakkınızı helal edin." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Erbaş'a hediye ve plaket takdim edildi. Hafızlığını tamamlayan öğrencilere ise belgeleri ve ödülleri verildi.

Vezirköprü Müftülüğüne atanan Bursa Karacabey Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın göreve başlayacağı tarihe kadar İlçe Müftülüğüne Şube Müdürü Aziz Demir'in vekalet edeceği bildirildi.

Vezirköprü, Ali Erbaş, Hisarcık, Turhal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vezirköprü İlçe Müftüsü Ali Erbaş ilçeye veda etti - Son Dakika


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