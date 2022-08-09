Vezirköprü'nün yerli çileğinde hasat başladı - Son Dakika
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Vezirköprü'nün yerli çileğinde hasat başladı

09.08.2022 15:05
Vezirköprü'nün yerli çileğinde hasat başladı

Vezirköprü ilçesinin Karacaören Mahallesi'nde yetiştirilen çilekte hasat başladı.

Vezirköprü ilçesinin Karacaören Mahallesi'nde yetiştirilen çilekte hasat başladı.

İlçede sulanabilir arazi alanının artmasıyla üreticiler alternatif ürünlere yöneldi.

Karacaören Mahallesi'nde üretici Adem Çoban, alternatif ürün olarak yetiştirdiği çileğin hasadına başladı.

Kavun, karpuz gibi alternatif ürünlerin yetiştirildiği Karacaören Mahallesi'nde iki yıldır çilek yetiştiriciliği yaptığını belirten Çoban, üç dönümlük arazide yetiştirdiği çileklerin kilosunu 25 liradan satışa çıkardığını söyledi.

Verimden memnun olduğunu ifade eden Çoban, "Geçen yıl yeni olduğundan dolayı bir hasat yapamadık. Ancak bu sene verimden gayet memnunum. Kış mevsimine kadar hasat olacağını tahmin ediyorum. Bu sürede yaklaşık 2,5 ton çilek üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyorum." dedi.

Çoban, yerli çileğin talep gördüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA

Adem Çoban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü'nün yerli çileğinde hasat başladı - Son Dakika

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