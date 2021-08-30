Vezirköprü, Kavak ve Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Vezirköprü, Kavak ve Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çelenk töreni ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çelenk töreni ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Kavak Atatürk Meydanı'nda Kaymakam Ömer Saygılı ve Belediye Başkanı Vekili Mustafa Sarıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İlçe Jandarma Komutanlığından Uzman Çavuş Ali Araç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Havza Mehmetçik Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Metin Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Asteğmen Ekrem İzol ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Jandarma Çavuş Emre Arslan tarafından günün anlamı ile ilgili konuşma ve okunan şiirle tören sona erdi.

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